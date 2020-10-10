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عاجل: استشهاد قائد لواء بالجيش اليمني في مواجهات مع الحوثيين

السبت 10 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-خاص
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اسشتهد قائد عسكري كبير في الجيش الوطني اليوم السبت في مواجهات مع الحوثيين بمحافظة الجوف(شمال شرق اليمن) والتي تشهد قتالا عنيفا منذ أيام.

ونقل مأرب برس عن مصادر محلية واعلامية متطابقة قولها ان العميد عبدالعزيز حنكل قائد اللواء 110 مشاه استشهد وهو يقود معارك ضد مليشيا الحوثي شرق منطقة المرازيق في الجوف.

يشار الى ان نجل العميد حنكل واسمه مجاهد حنكل كان قد استشهد في معارك سابقة مع الحوثيين في فبراير العام الجاري.

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