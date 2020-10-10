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هجوم مسلح يستهدف المقر الرئيسي لشركة سبأفون في عدن

السبت 10 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-عدن
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افادت مصادر محلية، السبت ،بتعرض مقر شركة سبأفون الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن لهجوم مسلح.

وقالت المصادر ان مجهولون هاجموا مقر الشركة ،ما أدى لحدوث أضرار في بعض معدات الشركة.

 وفيما لم يعرف سبب الهجوم ومن يقف خلفه ؛قال مصدر في الشركة ان الشركة لازالت تعمل وتنتظر تحقيقات الجهات الرسمية في الحادثة.

ونهاية سبتمبر الماضي، اعلنت سبأفون نقل مقرها الرئيسي من صنعاء الى عدن بسبب مضايقات الحوثيين وتحكمهم بمناصب الشركة وايرادتها.

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