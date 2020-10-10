اسشتهاد جندي في اشتباكات مع عصابة تهريب يقودها قائد في الحزام الأمني

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استشهد جندي من قوات خفر السواحل، وأصيب آخرين من القوات المشتركة، بمديرية رضوم شرق محافظة شبوة، في كمين واشتباكات مع عصابة تهريب.
وقالت مصادر محلية إن الجندي عارف أبو بكر العظمي استشهد، وأصيب اثنين آخرين، في اشتباكات مع عصابة تهريب، يقودها قائد الحزام الامني بمديرية أحور التابعة لمحافظة أبين، والحدودية مع مديرية رضوم التابعة لشبوة.
وتلقت قوات خفر السواحل بلاغا بوجود سفينة تحمل سلاحا لعناصر خارجة عن القانون، وعلى الفور تحركت ترافقها قوة من القوات المشتركة الى مكان السفينة بمنطقة دهومة، وعند وصول القوة تفاجأت بإطلاق النار من قبل قائد الحزام الامني بأحور بمحافظة ابين المدعو علي هادي، الذي اصيب في الاشتباكات التي أدت الى استشهاد الجندي العظمي.
وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات، أجبرت السفينة على الهرَب من دون إنزال حمولتها في مديرية رضوم.
مصادر اخرى قالت أن القوات المشتركة تعرضت لكمين مسلح من قبل عصابات التهريب أثناء عودتها إلى مواقعها، ما أدى لمقتل أحد أفرادها.
وحاولت عصابة تهريب الأسلحة إفراغ أحد السفن المحملة في أحد الشواطئ بين محافظتي شبوة وابين.
وتعد القوات المشتركة هي قوة عسكرية مشكلة من عدد من الوحدات العسكرية والأمنية أوكلت لها حماية السواحل ومديرية رضوم.