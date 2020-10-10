قد لا تصدق...فوائد مذهلة لشرب الماء الدافئ على الريق كل صباح

السبت 10 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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للماء أهمية كبيرة في جسم الإنسان،لذا تعين على الشخص تناول ما يتراوح بين 7 إلى 8 أكواب من الماء يوميا للحفاظ على الصحة بشكل عام، كما يحتوي الماء الدافئ على العديد من الفوائد المهمة لصحة الجسم.

وأفاد تقرير نشره موقع "ديلي ميديكال إنفو"، بأن فوائد الماء الساخن تزداد في حالة تناوله في بداية اليوم على الريق.