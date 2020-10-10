الجيش الوطني يزف بشائر النصر من جبهة المنضود بالجوف ويعلن تقدمة نحو بئر المرازيق التحالف العربي : يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقتها المليشيات الحوثية في اتجاه المملكة تفاصيل ..اتفاق أذربيجاني-أرميني على محادثات لحل النزاع وتبادل الأسرى ترامب يخضع لتقيم طبي لحالته الصحية على الهواء مباشر بعد إصابته بفيروس كورونا حظر تجوال وإعلان حالة طوارئ في دول عربية لوقف انتشار فيروس كورونا المليشيات الحوثية تغلق محطات الوقود وتخصيص مخزونها للمجهود الحربي وتعزيز السوق السوداء..تفاصيل وسيم يوسف يتطاول على الشيخ يوسف القرضاوي والرئيس أردوغان قيامة عثمان تجتاح محرك البحث قوقل السودان: البشير ورطنا في حرب اليمن والآن نحاول الخروج د عبدالله النفيسي يكشف مفاجئات ومؤامرات من العيار الثقيل ضد بلد عربي بخصوص الشروط الامريكية على السودان مقابل التطبيع
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، أن قواته اعترضت طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه المملكة صباح اليوم السبت.
وصرح المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالك، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون "بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".
يأتي هذا بعد حادث مماثل وقع الأربعاء الماضي، وغداة إعلان الجيش الوطني عن تمكنه بإسناد من مقاتلات التحالف العربي من تحقيق انتصارات على الحوثيين في محافظتي مأرب، والجوف