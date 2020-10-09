قيامة عثمان تجتاح محرك البحث قوقل

الجمعة 09 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تصدّر مسلسل "قيام عثمان"، للنجم التركي بوراك أوزجيفيت، محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد انطلاق الجزء الثاني وعرض الحلقة الأولى منه.

وشهدت الحلقة 28 العديد من المفاجآت التاريخية من العهد العثماني، من ضمنها رغبة عثمان إبن أرطغرل بن سليمان شاه في تأسيس الدولة العثمانية، وكان يتولى والده أرطغرل منصب أمير القبائل التركية، وتولى المنصب بعده إبنه عثمان بن أرطغرل، الذي شن العديد من الهجمات على الصلبيين وفتوحات القلاع مثل أبيه.

المسلسل من بطولة بوراك أوزجيفيت، عائشة غول جوناي، راغب سافاش، نور الدين سونماز، أصلهان كارالار، جلال آل، ديدام بالشين.