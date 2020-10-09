تعرف على أكثر أسماء الذكور والإناث تسجيلا في السعودية .. العشرة الأوائل

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كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية السعودية، عن أكثر الأسماء تسجيلا في المملكة العربية السعودية خلال العام الهجري الماضي.
وأشارت الوكالة إلى أن أكثر أسماء الذكور تسجيلا خلال العام الماضي، بالترتيب: سلمان، محمد، عبدالله، عبدالعزيز، فهد، علي، خالد، سعود، عبدالرحمن، سلطان.
أما أكثر أسماء الإناث، بالترتيب فهي: ملك، حور، ديم، ورد، كيان، ليان، نورة، ترف، غنى، ريما.