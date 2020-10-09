هل حقا سحبت سلطنة عمان سفيرها من السعودية بعد تنامي الخلافات ؟

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انتشرت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، حول سحب سلطنة عمان سفيرها من السعودية، بسبب خلافات خطيرة بين قيادة البلدين بسبب ما يحدث في المهرة.
زعمت المعلومات المتناقلة، أن سلطنة عمان أبلغت السعودية برفضها للإجراءات على حدودها مع المهرة اليمنية، وسحبت سفيرها احتجاجًا على تحركات التحالف.
وفي السياق، نفت مصادر عمانية، صحة المعلومات مؤكدة أن عودة السفير العماني في الرياض، أحمد بن هلال البوسعيدي، إلى مسقط بسبب انتهاء فترة عمله.
وكان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، استقبل في مكتبه بالرياض "البوسعيدي"، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى المملكة.
جدير بالذكر أن سلطنة عمان لم تعلن حتى الآن تعيين سفير جديد في السعودية، في سابقة غير معهودة، وهو ما أثار التساؤلات لدى المواطنين العمانيين.