تفاصيل مرعبة.. مليشيات الحوثي تعدم أسير وتمثّل بجثته بطريقة مروعة

الجمعة 09 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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كشفت مصادر مطلعة، الجمعة 9 اكتوبر/تشرين الأول، عن قيام مليشيا الحوثي الانقلابية، بإعدام أحد أفراد الجيش بعد أسره والتمثيل بجثته بطريقة مروعة طالت مختلف انحاء جسده.

وقالت المصادر ان مليشيا الحوثي الانقلابية، قامت بقتل الجندي "عزام صيفان" ‏الذي وقع أسيراً في قبضة أفرادها بعد محاصرته في جبهة نجد المجمعة بمحافظة مارب.

وأضافت: ”بعد تسليم الجثة بعملية تبادل شوهدت عليها عمليات تمثيل مروعة طالت كل أنحاء الجسد، لقد قطعوا لسانه وأنفه واقتلعوا أذنيه، وفقأوا عينيه، وخلسوا وجهه، وبقية جسمه، وكسروا أصابع يده".

وأردفت: "لم تكتف المليشيا بذلك، فكسرت رقبته، وأحرقت وجهه بالأسيت، وثقب صدره، وانتزع قلبه، ثم كسر ساقيه".

وبحسب المصادر فإن المليشيا كانت أسرت "صيفان" في جبهة ‏نجد المجمعة، جنوب مأرب، بعد محاصرته وإصابته في الصدر التي افقدته وعيه.

وخرجت للإعلام خلال الآونة الأخيرة، قصص مروعة لعمليات تعذيب وحشية وإعدام لأسرى ومختطفين لدى مليشيا الحوثي الانقلابية في ظل صمت وتواطؤ دولي كبير.