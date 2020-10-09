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أجهزة الامن تلقي القبض على فنانة خليجية مشهورة بسبب قضية اباحية

الجمعة 09 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات
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ألقت السلطات الكويتية، اليوم الجمعة، القبض على فناة كويتية مشهورة، نشرت فيديو خادشًا للحياء على حسابها الشخصي في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت مصادر أمنية لصحيفة "القبس" "إن رجال إدارة الجرائم الإلكترونية استدعوا الفنانة للتحقيق معها في الفيديو الخادش، عقب تداوله بصورة كبيرة على مواقع التواصل.

وبحسب المصدر، تبيّن تعمّد الفنانة الكويتية نشر الفيديو على حسابها الذي يتابعه جمهور كبير من الرجال والنساء، وجرى توثيق اعترافاتها، وإحالتها للنيابة العامة.

أفاد المصدر بأن النيابة العامة أمرت بحجز الفنانة، إلى يوم الأحد المقبل، وإعادة عرض المقطع عليها بعد توجيه اتهام بنشره على حسابها.

ولم تذكر وسائل الإعلام الكويتية اسم الفنانة، ولكن نشطاء قالوا المقصودة هي الممثلة الكويتية هيا الشعيبي، فهي الوحيدة التي نُشر مقطع إباحي على حسابها.

ومن جانبها، أكدت هيا الشعيبي، أنّ حسابها الرسمي على "سناب شات" تعرض للاختراق، ونشر عليه مقاطع فيديو مسيئة، معبرة عن استغرابها من هذا التصرف الذي أثار ضجة واسعة.

وقالت "الشعيبي" عبر مقطع فيديو: "وصلت المواصيل يهكرون حسابي وينشرون أشياء غلط".

واتهم بعض المغردين الإمارات والسعودية باختراق حسابها على سناب شات ونشر الفيديو الإباحي؛ بغرض تشويه سمعتها، بعد إشادتها بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، جنازة أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد.

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