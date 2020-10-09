الاتحاد الآسيوي يعلن قراره النهائي في شكوى النصر السعودي

الجمعة 09 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، رسميا الجمعة، قرارها بشأن شكوى النصر السعودي، ضد أهلية مشاركة بعض لاعبي برسبوليس الإيراني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان رسمي: "أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرارا الجمعة برد الاعتراض المقدم من نادي النصر السعودي، بخصوص مباراة قبل نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، بحسب المادة 59 من تعليمات دوري أبطال آسيا 2020".

وتأهل بيرسبوليس لنهائي دوري أبطال آسيا، بعد تغلبه على النصر بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله، وبات أول المتأهلين إلى مونديال الأندية 2021، وينتظر الطرف الآخر من شرق آسيا لملاقاته في النهائي.

إلا أن النادي السعودي، قدم احتجاجا بعدم قانونية تسجيل ومشاركة عدد من لاعبي النادي الإيراني.

واعتمد النصر في شكواه على أن النادي الإيراني خالف المدة المحددة لتسجيل اللاعبين في البطولة الآسيوية.

كما تضمنت شكوى النصر وجود قضية على الفريق الإيراني من قبل مدرب الفريق السابق، الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، وأن القضية تمنع حصول النادي على الرخصة الآسيوية، للمشاركة في كأس آسيا.