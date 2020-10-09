انطلاق عملية عسكرية واسعة لتحرير ”حزم الجوف“ والقوات تتقدم من ثلاثة محاور.. مصادر تكشف المستجدات وأين وصلت القوات

الجمعة 09 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أطلق الجيش الوطني، فجر اليوم الجمعة 9 أكتوبر/تشرين الأول، عملية عسكرية واسعة شرقي محافظة الجوف بهدف الوصول الى مدينة الجزم عاصمة المحافظة.

وقال بيان للمركز الاعلامي للقوات المسلحة، ان الجيش الوطني مسنودا بالقبائل اطلق فجر اليوم عملية عسكرية واسعة في بئر المرازيق شرقي مدينة الحزم.

وأكد البيان، ان قوات الجيش حققت تقدماً جديداً شرق منطقة المرازيق خلال معارك دارت منذ فجر اليوم، مشيرا الى ان المعارك ما تزال مستمرة حتى كتابة الخبر.

وأضاف بأن المعارك أسفرت عن خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيات الحوثية وأن مجاميع حوثية تركت مواقعها ولاذت بالفرار باتجاه اللبنات ومدينة الحزم مخلفة جثث قتلاها وأسلحتها.

بدوره، قال رئيس عمليات المنطقة العسكرية السادسة، العميد الركن نبيل المقرمي، الجمعة، إن "العملية العسكرية للجيش، المسنود بالمقاومة، وبدعم كبير من تحالف دعم الشرعية، مستمرة وتحقق أهدافها وبتقدم مدروس ومعنويات كبيرة، في كل جبهات محافظة الجوف".



وأضاف العميد المقرمي في تصريح نقله موقع “سبتمبر نت” أن أبطال الجيش يحققون انتصارات نوعية، وحققوا تقدمات جعلتهم يتحكمون بالمعركة التي تقدموا فيها من ثلاثة محاور، لتكبد المليشيا الحوثية المتمردة الخسائر الكبيرة في الأرواح والعتاد.



وتابع: "قواتنا أصبحت تسيطر على جبال السعراء الإستراتيجية، ونحاصر أغلب المواقع في منطقة الدحيضة، إضافة إلى أن كتائب الجيش على مشارف معسكر اللبنات، الذي يعتبر المدخل لمدينة الحزم، عاصمة المحافظة".



وذكر رئيس عمليات المنطقة العسكرية السادسة، أن الانتصارات المستمرة للجيش غيرت من الخارطة العسكرية للمنطقة، وأعطت دفعات معنوية كبيرة لأبطال الجيش في كل الجبهات.



وأكد أن أبطال الجيش والمقاومة اليوم، يقدمون صورة كبيرة من التماسك والفاعلية نحو تحقيق الأهداف في مأرب والجوف، وشرق صنعاء، لافتا إلى أن خسائر المليشيا الحوثية المدعومة من إيران لا يمكن حصرها، في كل الجبهات.

إلى ذلك قال مصدر عسكري، إن "الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش الوطني تمكنت، اليوم، من نزع ما يقارب ٣٠٠ لغماً تنوعت بين ألغام مضادة للأفراد وألغام عربات وعبوات ناسفة من المواقع المحررة التي كانت قد حررتها غرب جبهة النضود وصولاً إلى آخر الموقع المحررة شرق بير المرازيق".



وأكد المصدر أن المعارك لا تزال مستمرة وأن أبطال الجيش الوطني يواصلون الزحف والتقدم على امتداد جبهات القتال ضد المليشيات التي تركت مواقعها ولاذت بالفرار باتجاه مدينة الحزم مخلفة جثث القتلى والجرحى وعدد من الأطقم وكميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة

ولليوم الرابع على التوالي تواصل قوات الجيش والمقاومة وبإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية تحقيق الانتصارات وتحرير المساحات الواسعة من الأرض واستعادة المواقع الإستراتيجية، بدءاً من معسكر الخنجر الاستراتيجي شمال الجوف، حتى المرازيق شرق المحافظة.