خطاب ناري من الرئيس الأذربيجاني يقصف به أرمينيا وكل حلفائها عروسان "يتحايلان على كورونا" بطريقة مبتكرة وبحضور حاشد بشار الأسد يعلن استعداده إقامة علاقات مع اسرائيل تفاصيل المعارك في الدريهمي من خط المواجهات أمريكا تفرض عقوبات ساحقة على الإقتصاد الإيراني تشمل 18بنكا الحرير يحذر من نشوب حرب أهلية في لبنان ويلوح باعتزال السياسة جائحة كورونا تحطم الأرقام القياسية وإعلان حالة الطوارئ لدولة عربية وأكثر من 1000إصابة يومياً أول إجراء عسكري مشترك بين تركيا وقطر بعد لقاء اردوغان مع تميم تركيا تكشف انضمام أكثر من 60 ألف مليونير جديد .. لهذه الأسباب ”علي محسن الأحمر“ يطلع على انتصارات ”الجوف“ ويشيد بثبات المقاتلين في ”الساحل الغربي“
قال رئيس أذربيجان في خطاب متلفز إنه ليس بمقدور أي دولة أن تؤثر على إرادة بلاده بشأن الصراع في كاراباخ.
وأضاف إنه مستعد للعودة للمحادثات بشأن كاراباخ لكنه متمسك بسيادة بلاده الكاملة على الإقليم.
وردا على المحادثات القادمة قتل إنه غير مستعد على الإطلاق لإجراء أي محادثات مع قادة إقليم كاراباخ وأضاف رئيس أذربيجان: لن تكون هناك أي مفاوضات إذا أصرت أرمينيا على اعتبار إقليم كاراباخ جزءا من أراضيها.
وحول اي تنازلات قادمة قال رئيس أذربيجان يقول إنه غير مستعد لتقديم أي تنازلات خلال المحادثات مع أرمينيا.
وقال رئيس أذربيجان يقول إن بلاده نجحت في تغيير الوقائع على الأرض في كاراباخ عبر القوة العسكرية