خطاب ناري من الرئيس الأذربيجاني يقصف به أرمينيا وكل حلفائها

الجمعة 09 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 05 مساءً / مارب برس - وكالات

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قال رئيس أذربيجان في خطاب متلفز إنه ليس بمقدور أي دولة أن تؤثر على إرادة بلاده بشأن الصراع في كاراباخ.

وأضاف إنه مستعد للعودة للمحادثات بشأن كاراباخ لكنه متمسك بسيادة بلاده الكاملة على الإقليم.

وردا على المحادثات القادمة قتل إنه غير مستعد على الإطلاق لإجراء أي محادثات مع قادة إقليم كاراباخ وأضاف رئيس أذربيجان: لن تكون هناك أي مفاوضات إذا أصرت أرمينيا على اعتبار إقليم كاراباخ جزءا من أراضيها.

وحول اي تنازلات قادمة قال رئيس أذربيجان يقول إنه غير مستعد لتقديم أي تنازلات خلال المحادثات مع أرمينيا.

وقال رئيس أذربيجان يقول إن بلاده نجحت في تغيير الوقائع على الأرض في كاراباخ عبر القوة العسكرية