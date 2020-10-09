بشار الأسد يعلن استعداده إقامة علاقات مع اسرائيل

الجمعة 09 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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قال رئيس النظام السوري بشار الأسد أن الشرط الرئيسي لعقد مفاوضات سورية إسرائيلية هو استرجاع الأراضي السورية كاملة، موضحا أن "السلام بالنسبة لسوريا يتعلق بالحقوق".

وقال الأسد في مقابلة أجرتها معه وكالة "سبوتنيك" الروسية: "موقفنا واضح جدا منذ بداية محادثات السلام في تسعينيات القرن العشرين، أي قبل نحو ثلاثة عقود، عندما قلنا إن السلام بالنسبة لسوريا يتعلق بالحقوق. وحقنا هو أرضنا. يمكن أن نقيم علاقات طبيعية مع إسرائيل فقط عندما نستعيد أرضنا. المسألة بسيطة جدا".

وأوضح الرئيس السوري أن عقد محادثات مع اسرائيل يكون ممكنا "عندما تكون إسرائيل مستعدة، لإعادة الأرض السورية المحتلة ولكنها ليست كذلك وهي لم تكن مستعدة أبدا"، وأضاف: "لم نر أي مسؤول في النظام الإسرائيلي مستعد للتقدم خطوة واحدة نحو السلام. وبالتالي، نظريا نعم، لكن عمليا، حتى الآن فإن الجواب هو لا".

وقد أثار حديث بشار الأسد، جدلا واسعا في الشارع العربي،وكتب احد الصحفيين، أن ما قاله الأسد يعني التخلي عن فلسطين، فهم سوريا هو فقط أراضيها، وهكذا ينفرط العقد العربي.