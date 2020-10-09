تفاصيل المعارك الدمية في الدريهمي من خط المواجهات

الجمعة 09 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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وزعت القوات المشتركة في الساحل الغربي مشاهد مصورة تظهر جانبا من المواجهات التي تخوضها لسحق هجمات الميليشيات الحوثية في محيط مدينة الدريهمي، جنوب محافظة الحديدة.

وتواصلت المواجهات على أشدها في قطاع مدينة الدريهمي، جنوب الحديدة، لليوم الثامن على التوالي جراء تصعيد الميليشيات الحوثية، ومحاولاتها اختراق خطوط التماس صوب المناطق المحررة.

وأفاد مصدر بالقوات المشتركة في وقت سابق بتواصل المواجهات مع ميليشيا الحوثي على مدار الساعة في محيط مركز مديرية الدريهمي. وأكد أن القوات المشتركة تتصدى بكل بسالة لهجمات الميليشيات في قطاع الدريهمي وتكبدها خسائر بشرية ومادية فادحة.

وأضاف المصدر أن الميليشيات التي دفعت بكتائبها العقائدية الانتحارية في الساعات الماضية محاولة بهجومين صباحي ومسائي التمركز في المزارع الممتدة إلى أطراف المدينة جنوباً ولكن دون جدوى أمام صلابة أبطال القوات المشتركة.

ولفت إلى أن قصف مدفعي نفذته مدفعية القوات المشتركة مستهدفة تجمعات ومخابئ ومخزن ذخائر الميليشيا ضاعف من خسائرها.

في السياق، نفذت القوات المشتركة، الخميس، هجوماً مضاداً على مواقع ميليشيات الحوثي، رداً على هجمات وخروقات وتجاوزات الميليشيات الحوثية لاتفاقية السويد، في قطاع الدريهمي، محققة انتصارات كاسحة على ميليشيا الحوثي، "وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد".

ونقل المركز الإعلامي عن مصادر عسكرية ميدانية قولها إن "اللواء الأول عمالقة نفّذ هجوماً معاكساً وواسعاً نحو مواقع الميليشيات في مناطق تمركزها، وتمكن من التقدم لمسافة 4 كيلومترات، والسيطرة على مواقع الميليشيات، التي تشن منها هجماتها وتسللاتها المخترقة للهدنة".

وذكر أن "القوات المشتركة نفذت عمليات تمشيط واسعة للمزارع، والمناطق التي تم طرد الحوثيين منها، ويجري تعقُّب ومطاردة فلول الميليشيات لتطهير تلك المناطق".

وأضاف: "وتكبدت الميليشيات، خلال هجماتها المسلحة في الأيام الماضية، مئات القتلى والجرحى في صفوف مسلحيها بينهم قيادات ميدانية بارزة لقوا مصرعهم في جبهات حيس، والدريهمي، وشرق مدينة الصالح، وفي كيلو 16 بالحديدة