آخر الاخبار

محكمة المليشيات الحوثية تجرم استخدام أحد تطبيق التواصل الأجتماعي وتأمر بإزالته جائحة كورونا تحطم الأرقام القياسية وإعلان حالة الطوارئ لدولة عربية وأكثر من 1000إصابة يومياً أول إجراء عسكري مشترك بين تركيا وقطر بعد لقاء اردوغان مع تميم تركيا تكشف انضمام أكثر من 60 ألف مليونير جديد .. لهذه الأسباب ”علي محسن الأحمر“ يطلع على انتصارات ”الجوف“ ويشيد بثبات المقاتلين في ”الساحل الغربي“ قرار حوثي بمنع وتجريم استخدام ”واتس آب“ وتشكيل فرق نسائية ونقاط لتفتيش الهواتف (وثائق) الحكومة اليمنية: هجوم أسراب الجراد من أسباب تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد فيما الحكومة تعلق على دعوة ”غريفيث“.. معارك الحديدة تمتد الى مدينة ”الصالح“ وحيّ ”منظر“ و”دوّار سيتي ماكس“ مستجدات وردت للتو من الجوف.. قوات ”الشرعية“ تواصل تقدمها وتحرر مساحات شاسعة وسط انهيارات متسارعة في صفوف الحوثيين (تعرف على المناطق التي تم تحريرها اليوم والأيام الماضية) لماذا انقلبت إيران ضد أذربيجان ثم عادت لدعمها .. مصادر روسية تكشف خفايا الصراع ودور تركيا الصاعد

محكمة المليشيات الحوثية تجرم استخدام أحد تطبيق التواصل الأجتماعي وتأمر بإزالته

الجمعة 09 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
عدد القراءات 246

  

أعلنت إحدى المحاكم الخاضعة للحوثيين في اليمن، مهلة مدتها أسبوع لجميع المواطنين لإزالة تطبيق "واتساب" من هواتفهم، على اعتبار أن استخدامه "جريمة مخلة بالآداب".

وأصدرت النيابة العامة في بلدة جبلة التابعة لمحافظة إب وسط اليمن قرارا بمنع استخدام "واتساب" وتجريم استخدامه بين اليمنيين.

ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا قالوا إنها "لوثائق تتعلق بقرار المحكمة الحوثية".

 

 

وأكدت الوثائق أن استخدام "الواتساب" يساهم في "نشر الفساد والدعارة ومخالفة أحكام الشريعة الإسلامية"، وأن "استخدامه يأني ضمن الأفعال المخلة بالآداب، والمنافية للدين".

ونص القرار بالقبض على كل من يحمل برنامج "واتساب" وشدد على أن حيازة هذا التطبيق "جريمة وفعل فاض.

 

وحسب ما جاء في الوثائق، فقد تقرر تشكيل فرق نسائية للتفتيش والضبط، وعمل نقطة لتفتيش الهواتف الذكية، والقيام بحملات على محلات الجوالات ومحلات تركيب البرنامج، والبدء في ذلك برجال الأمن

إقراء أيضاً
”علي محسن الأحمر“ يطلع على انتصارات ”الجوف“ ويشيد بثبات المقاتلين في ”الساحل الغر
قرار حوثي بمنع وتجريم استخدام ”واتس آب“ وتشكيل فرق نسائية ونقاط لتفتيش الهواتف (
الحكومة اليمنية: هجوم أسراب الجراد من أسباب تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد
فيما الحكومة تعلق على دعوة ”غريفيث“.. معارك الحديدة تمتد الى مدينة ”الصالح“ وحيّ
مستجدات وردت للتو من الجوف.. قوات ”الشرعية“ تواصل تقدمها وتحرر مساحات شاسعة وسط
”رمزي محروس“ يعود إلى سقطرى قريباً
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس