أول إجراء عسكري مشترك بين تركيا وقطر بعد لقاء اردوغان مع تميم

الجمعة 09 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 153

نفذت وزارتي الدفاع في قطر وتركيا، اليوم الخميس، أول إجراء عسكري مشترك بعد اللقاء الذي جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد، في الدوحة.

وأفاد حساب السفارة القطرية في أنقرة على موقع "تويتر"، بأن القوات التركية والقطرية دشنت سفينة التدريب QTS91 (الدوحة) في حوض بناء السفن (الأناضول) في مدينة إسطنبول.

وجاء تدشين السفينة العسكرية القطرية - التركية بحضور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع برفقة خلوصي أكار وزير الدفاع التركي.

وكان "أردوغان" بحث مع تميم بن حمد، العلاقات الاستراتيجية بين بلديهما والمستجدات الإقليمية والدولية خلال ثالث زيارة قام بها أردوغان للدوحة هذا العام.

وأكد الرئيس التركي، في تصريحات لاحقه أن تواجد القوات التركية في قطر والتي تزعج السعودية والإمارات، هي ليس فقط لحماية قطر، وإنما الخليج بالكامل.