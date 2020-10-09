تركيا تكشف انضمام أكثر من 60 ألف مليونير جديد .. لهذه الأسباب

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قالت وكالة التنظيم والرقابة المصرية التركية، إن أكثر من 60 ألف شخص جديد ، انضموا إلى قائمة أصحاب الملايين في البلاد، خلال الأشهر الثمانية الماضية.
وقالت الوكالة إن حجم العملة الأجنبية والذهب ارتفع في حسابات أصحاب الملايين في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2020 إلى 131.9 مليار دولار.
ووفقًا لبيانات الشهر الماضي، الصادرة عن وكالة التنظيم فقد زادت ودائع السكان المحليين بنسبة 29.7 في المئة في 8 أشهر
وتجاوزت الـ3 تريليونات و99 مليون ليرة تركية، و 6 في المئة من هذه الزيادة تغطي حسابات 1 مليون ليرة تركية فما فوق.
وارتفعت حصة أصحاب الملايين في الودائع بمقدار 1.5 نقطة لتصل إلى 55.7 في المائة، وانخفضت حصة من لديهم ودائع
وأضاف أصحاب الملايين ما مقداره 431 مليار ليرة تركية أخرى إلى ثرواتهم منذ ليلة رأس السنة، لتصبح ثروة نحو 262 ألفا
602 مليونير بودائع مليون ليرة وما فوق، ما قيمته تريليون و729 مليارا و268 مليون ليرة تركية، بحسب صحف تركية.