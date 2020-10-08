”علي محسن الأحمر“ يطلع على انتصارات ”الجوف“ ويشيد بثبات المقاتلين في ”الساحل الغربي“

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اطلع نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الأحمر، الخميس 8 اكتوبر/تشرين الأول، على المستجدات الميدانية والانتصارات المتواصلة التي تحققها قوات الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية بمحافظة الجوف (شمال اليمن).
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، أجراه "محسن" بالقائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي.
واستمع نائب الرئيس، خلال الاتصال، إلى موجز عن الانتصارات الميدانية والعسكرية التي تحققت في مختلف جبهات المحافظة.
وأشار "الأحمر" إلى الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي الكهنوتية في الساحل الغربي واستمرارها في خرق إتفاق استوكهولم في تحد واضح للجهود الأممية المبذولة لتحقيق السلام.
وأشاد بالثبات الأسطوري للأبطال المرابطين في الحديدة الذين يسطرون بدمائهم الزكية أروع الملاحم البطولية لدحر المليشيات الحوثية وصد اعتداءاتها وكسر غرورها وعنجهيتها، حسب قوله.
من جانبه أكد اللواء الوائلي على المعنوية القتالية العالية للأبطال المرابطين في ميادين العزة والشرف واستمرار ردعهم لميليشيا الكهنوت التي تحاول النيل من هوية اليمنيين وجمهوريتهم، مستعرضاً، عدداً من القضايا والمواضيع الميدانية.
وتواصل قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، تقدمها بشكل متسارع لليوم الثالث على التوالي في مختلف جبهات القتال ضد المليشيات الحوثية بمحافظة الجوف (شمالي اليمن).
وفي الساحل الغربي، تخوض القوات المشتركة (حكومية) منذ نحو أسبوع، معارك عنيفة مع ميلشيا الحوثي الانقلابية في عدد من جبهات القتال بمحافظة الحديدة، حيث تحاول الميلشيات تحقيق اختراق بمواقع سيطرة الحكومة بعد هدنة هشة خلال العاميين الماضيين عقب توقيع اتفاق "ستوكهولم".