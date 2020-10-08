مستجدات وردت للتو من الجوف.. قوات ”الشرعية“ تواصل تقدمها وتحرر مساحات شاسعة وسط انهيارات متسارعة في صفوف الحوثيين (تعرف على المناطق التي تم تحريرها اليوم والأيام الماضية)

الخميس 08 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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تواصل قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، تقدمها بشكل متسارع لليوم الثالث على التوالي في مختلف جبهات القتال ضد المليشيات الحوثية بمحافظة الجوف (شمالي اليمن).

وبحسب بيان للمركز الاعلامي للقوات المسلحة، فقد تمكنت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة، اليوم الخميس 8 اكتوبر/تشرين الأول، من تحرير مساحات واسعة باتجاه جبل "صبرين" و"بير المرازيق".

وأوضح البيان أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بـ 5 غارات جوية "دقيقة" عربة ptr واطقم قتالية وعيار 23 وتجمعات للمليشيات الحوثية.

وأكد أن قوات الجيش ورجال القبائل تمكنوا أيضا من التقدم غرب معسكر "الخنجر" الاستراتيجي وتم تحرير عدة مواقع "خليل الزور"، و"التباب الجنوبية"، مؤكدا استمرار العملية العسكرية وسط تقدم ثابت لأبطال الجيش وانهيار كبير في صفوف المليشيات.

وأمس الأربعاء 7 اكتوبر/تشرين الأول، أعلن القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي تحرير عدد من المواقع والتباب أهمها "العروق، والسعراء بالكامل، والتباب السود، ومطاو ، وقناو ،وابليق".

وأكد أن انهيار كبير وفرار جماعي للمليشيات الحوثية تحت ضربات الأبطال متكبدة خسائر فادحة في الأرواح والمعدّات.

كما أعلن تحرير عدد من المواقع في جبهة الريان أهمها "البليق الأسفل، والأعلى، وجعاس، وجبال النسرتين، ووهطان، مطاولة العلياء والسفلى والدجيلاء، وقرون الهنادية، وجبل قناو، إضافة إلى جبل أبو شد وجبل بجاش في جبهة العلم".

ويوم الثلاثاء 6 اكتوبر/تشرين الأول، تمكنت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، من تحرير معسكر الخنجر الإستراتيجي والمواقع المحيطة به بالكامل.

وفي المعارك المحتدمة في الجوف خلال الأيام الماضية، قتل نحو 120 مسلحا حوثيا، وأُصيب نحو 150 آخرين، كما أُلقي القبض على عشرات العناصر الحوثية، بحسب احصائية نشرها موقع وزارة الدفاع "سبتمبر نت".

ورصد الجيش ايضا، تدمير 30 آلية عسكرية للحوثيين بذات المحافظة، جراء قصفه المدفعي والضربات الجوية للتحالف العربي.