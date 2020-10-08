لماذا انقلبت إيران ضد أذربيجان ثم عادت لدعمها .. مصادر روسية تكشف خفايا الصراع ودور تركيا الصاعد طبيب في مستشفى كويتي ينصب على الجميع ويسرق أموال طائلة من الدولة بهذه الحيلة الخبراء يكشفون عن الفاكهة التي تخفيض السكر بالدم ”رمزي محروس“ يعود إلى سقطرى قريباً ضم محمد صلاح لقائمة ليفربول في دوري أبطال أوروبا قطر تربك الامارات بإجراء عسكري مفاجئ قوات ”الشرعية“ تحسم معركة الحديدة و”غريفيث“ يتدخل لانقاذ المليشيا والجماعة ترحب وتعلن استعدادها وقف اطلاق النار وتنفيذ حرفي لـ”اتفاق استوكهولم“ (تفاصيل أيام حوثية عصيبة) الاخوان المسلمون في السودان يخرجون عن صمتهم دولة ملكية جديدة تفتح مجالها الجوي أمام الرحلات الإسرائيلية بموجب معاهدة جديدة الشيخ عائض القرني يتعرض لطوفان لاذع على تويتر بعد تغريدة مثيرة عن الأمير بندر بن سلطان
دعا رمزي محروس محافظ محافظة أرخبيل سقطرى، الخميس 8 أكتوبر/تشرين الأول، الحكومة إلى الاهتمام الكبير بالتنمية في المحافظة واعتبارها كجبهة قتال.
وقال ”محروس“ في كلمة أقليم حضرموت أمام المكتب التنفيذي لوادي وصحراء حضرموت إن "سقطرى المحافظة الوحيدة التي لم تحصل على ايرادات ضمن اقليم حضرموت“.
وأشار محافظ سقطرى الى أن هناك ”من يسعى إلى تجميد النهضة والتنمية بالأرخبيل، باعتبارها تمتلك مقومات سياحية واقتصادية على المستوى العالمي“.
وبشّر المحافظ أبناء الجزيرة بأن عودته إلى الجزيرة ستكون قريباً (دون أن يحدد موعداً بذلك).
وفي وقت سابق كشفت تقارير إعلامية، عن انفراجه في مساعي تنفيذ اتفاق الرياض، وأشارت بأن هذه المساعي تتضمن عودة المحافظ محروس لإدارة المحافظة من جديد.
وأمس وصل رمزي محروس محافظ محافظة جزيرة أرخبيل سقطرى، ضمن وفد رسمي في حكومة الشرعية، قادمين من شبوة بعد حضور احتفالات ثورة 26 من سبتمبر، وافتتاح مشاريع تنموية.