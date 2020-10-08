الشيخ عائض القرني يتعرض لطوفان لاذع على تويتر بعد تغريدة مثيرة عن الأمير بندر بن سلطان

الخميس 08 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أشعل الداعية السعودي عائض القرني، موقع تويتر بتغريدة مثيرة عن الأمير بندر بن سلطان، عقب هجومه على القيادة الفلسطينية.

ونشر القرني، تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" تغزّل فيها بالأمير بندر بن سلطان فقال: "رجل الدهاء، وأستاذ الذكاء، وبطل الدبلوماسية؛ الأسطورة الأمير/ بندر بن سلطان قال الحقيقة وكشف الزيف، وشرح صدورًا وأرغم أنوفًا".

وأضاف القرني أن بندر بن سلطان "رفع بيرق السعودية العظمى عاليًا، وأثبت للعالم أننا أهل رسالة وحملة مبادئ وصنّاع حضارة: يومٌ من الدهرِ لم تصنع أشعتهُ.. شمسُ الضحى بل صنعناهُ بأيدينا".

وقوبلت تغريدة عائض القرني بانتقادات واسعًا من المغردين، لا سيما أنها تأتي ضمن حملة شبه رسمية للترويج للتطبيع.

وكتب أحدهم: "لن أستغرب بعد الآن إذا رأيتك تدعو لنتنياهو بالخير فأنت أصبحت مثل وسيم يوسف تمامًا لا بارك الله بك يا شيخ السلاطين".

وكان بندر بن سلطان شن هجومًا لاذعًا على القيادة الفلسطينية، في برنامج وثائقي عبر قناة "العربية" متهما إياها بإضاعة كافة الفرص لإنهاء الصراع مع إسرائيل، وذلك بعد أسابيع فقط من اتفاقية التطبيع التي أبرمتها الإمارات والبحرين مع الاحتلال.

وألمح بن سلطان إلى أن السعودية في حال طبعت مع الاحتلال الإسرائيلي فلن تكون قد خذلت القضية الفلسطينية بشيء.

فقال إن السعودية أنهكت نفسها بمحاولة إيجاد حل للقضية الفلسطينية دون جدوى، مضيفًا "رأيي الشخصي أننا أيضًا لدينا الآن مصالح يجب أن نحافظ عليها، وتهديدات أمنية قادمة من دول تزعم أن القدس تهمها مثل إيران وتركيا".