دولة ملكية جديدة تفتح مجالها الجوي أمام الرحلات الإسرائيلية بموجب معاهدة جديدة الشيخ عائض القرني يتعرض لطوفان لاذع على تويتر بعد تغريدة مثيرة عن الأمير بندر بن سلطان كيف تتخلص من الاتصالات الهاتفية المزعجة؟ تقرير استخباراتي يكشف تنامي الصراع على حدود سلطنة عمان وسبب القلق من التواجد السعودي في المهرة أخطر جاسوسة خليجية في تاريخ دول الخليج العربي وكيف لعبت في تمكين واحد من أشهر حكام المنطقة خليجي يطلق النار على خادمته في الرأس بالأرقام.. حصاد 7 أيام دامية على الحوثيين في مأرب والجوف التربية بصنعاء تحدد موعد إعلان نتائج الشهادة الأساسية شاهد.. الإمارات تحاكم جنودا في الجيش اليمني بماذا تعهد ولي عهد الكويت الجديد فى أول خطاب وماذا قال عنه سمو الأمير؟
يعاني العديد من مستخدمي الهواتف الذكية من مشكلة الاتصالات المزعجة التي قد تؤرقهم في أوقات العمل أو أوقات الراحة، فكيف السبيل لمعالجة هذه المشكلة؟
وحول هذا الموضوع قال الخبير التقني ونائب معهد علوم تكنولوجيا المعلومات في جامعة Synergy الروسية، أنطون آفيرين: "أحيانا يكون من الصعب تحديد من يتصل بك في حال تلقيك اتصالا من رقم مجهول، وقد لا تعرف فيما إذا كان المتصل زميلا لك في العمل أو جهة ترغب بالترويج لسلع قد لاتحتاجها أو ربما شخص محتال.. لكن توجد تطبيقات خاصة يمكنك الاعتماد عليها لمعرفة الجهة المتصلة مثل Truecaller وKaspersky Who Calls".
وأضاف "هذا النوع من التطبيقات سهل الاستعمال ويمكن ضبطه بسهولة، لكن للأسف حتى هذه التطبيقات لا تضمن لك نسبة معرفة الجهة المتصلة بنسبة 100%، فهناك أرقام قد لا تكون موجودة في سجلاتها كون المحتالون عادة يستعملون بطاقات اتصالات يسهل الحصول عليها أو غير مسجلة بأسمائهم ويستعملونها لمرة واحدة".
وللتخلص من المكالمات المزعجة ينصح بعض الخبراء بالذهاب إلى قائمة إعدادات الاتصال في الهاتف ووضع "قوائم حظر" لبعض الأرقام، أو التوجه إلى خيار "ضبط المكالمات" وتحديد الجهات التي يمكنها الاتصال بالهاتف وفي أوقات يختارها المستخدم.