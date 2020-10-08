تقرير استخباراتي يكشف تنامي الصراع على حدود سلطنة عمان وسبب القلق من التواجد السعودي في المهرة

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كشف موقع "إنتلجنس أونلاين" الاستخباراتي عن تحركات مهمة من سلطان عمان هيثم بن طارق لمواجهة التواجد العسكري السعودي في المناطق الحدودية.
وذكر موقع "إنتلجنس أونلاين" أن سلطان عمان التقى عددًا من شيوخ ولاية ظفار في 15 سبتمبر/أيلول/ الماضي في أول لقاء حي ومباشر منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد في يناير/كانون الثاني/ الماضي.
وبحسب الموقع الاستخباراتي، فإن سلطان عمان قدم تطمينات للحضور بشأن مخاوفهم من الأوضاع في محافظة المهرة (اليمنية) الحدودية المجاورة لهم والتي تنتشر فيها قوات سعودية.
ووفق "إنتلجنس أونلاين" فقد أثار تواجد الجنود السعوديين في المهرة -لمنع انتقال الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين، خاصة عبر عمان- مخاوف محلية في ظفار من فقدان مسقط سيطرتها على المحافظة اليمنية.
ووافق السلطان هيثم بن طارق فى اجتماع مغلق مع شيوخ ولاية ظفار على إعادة تأكيد نفوذ السلطنة في المنطقة.
ويشار إلى أن السعودية تعمل بشكل حثيث خلال السنوات الماضية لمنع وصول الأسلحة الى الحوثيين عبر منافذ سلطنة عمان .
وتعتبر محافظة المهرة إحدى كبرى المحافظات اليمنية، والأكثر حيوية فيها، ومنذ بداية الحرب تحاول الرياض وأبوظبي السيطرة على موانئها وبناء قنوات نفطية عبرها، كبديل عن مضيق هرمز، فيما يصف السكان وسلطنة عُمان هذه التحركات بـ"الاحتلال الجديد".