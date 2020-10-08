أخطر جاسوسة خليجية في تاريخ دول الخليج العربي وكيف لعبت في تمكين واحد من أشهر حكام المنطقة خليجي يطلق النار على خادمته في الرأس بالأرقام.. حصاد 7 أيام دامية على الحوثيين في مأرب والجوف التربية بصنعاء تحدد موعد إعلان نتائج الشهادة الأساسية شاهد.. الإمارات تحاكم جنودا في الجيش اليمني بماذا تعهد ولي عهد الكويت الجديد فى أول خطاب وماذا قال عنه سمو الأمير؟ أردوغان يتحدث عن التواجد العسكري التركي في قطر وأهميته للخليج بيان مشترك لأربع دول يتحدث عن الهجوم على مأرب وانهيار العملة وأزمة صافر على وقع معارك عنيفة وتصعيد غير مسبوق في الحديدة.. المبعوث الأممي يشعر بالقلق ويخرج ببيان! متحدث الجيش يقدم إيجازاً مفصلاً عن آخر التطورات وسير العمليات العسكرية في مأرب والجوف والساحل الغربي.. انتصارات متسارعة وانتكاسات حوثية
اعتدى رجل كويتي بإطلاق النار على عاملة منزلية بمحافظة الأحمدي، وأصابها في الرأس بسبب خلاف بينهما.
وبحسب صحيفة ”الراي“ الكويتية فقد كشفت التحقيقات الأولية بشأن الحادثة ”أن المواطن أقدم على إطلاق النار على خادمته بعد خلاف نشب بينهما، لم يتم الكشف عن تفاصيله“.
وتم نقلالعاملة إلى المستشفى لتلقي العلاج، ليتم بعدها ضبط الجاني وهو كفيلها وسلاح الجريمة.
يذكر أن الكويت شهدت سابقاً حالات اعتداء على خدم، بعضهم من الجنسية الفلبينية الأمر الذي أدى إلى تأزم في العلاقات بين البلدين بعد وفاة خادمتين إحداهما تم العثور عليها داخل ثلاجة وأخرى توفيت بمنزل كفيلها الذي تم اتهامه وزوجته بتعذيبها.