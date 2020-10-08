خليجي يطلق النار على خادمته في الرأس

الخميس 08 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - وكالات

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اعتدى رجل كويتي بإطلاق النار على عاملة منزلية بمحافظة الأحمدي، وأصابها في الرأس بسبب خلاف بينهما.

وبحسب صحيفة ”الراي“ الكويتية فقد كشفت التحقيقات الأولية بشأن الحادثة ”أن المواطن أقدم على إطلاق النار على خادمته بعد خلاف نشب بينهما، لم يتم الكشف عن تفاصيله“.

وتم نقلالعاملة إلى المستشفى لتلقي العلاج، ليتم بعدها ضبط الجاني وهو كفيلها وسلاح الجريمة.

يذكر أن الكويت شهدت سابقاً حالات اعتداء على خدم، بعضهم من الجنسية الفلبينية الأمر الذي أدى إلى تأزم في العلاقات بين البلدين بعد وفاة خادمتين إحداهما تم العثور عليها داخل ثلاجة وأخرى توفيت بمنزل كفيلها الذي تم اتهامه وزوجته بتعذيبها.