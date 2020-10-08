بالأرقام.. حصاد 7 أيام دامية على الحوثيين في مأرب والجوف

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قال موقع الجيش اليمني اليوم الخميس انه رصد مقتل وإصابة أكثر من 550 عنصراً حوثيا خلال أسبوع فقط.
وفي سبعة أيام من المعارك العنيفة في مختلف جبهات القتال، ابتداءً بجبهات القتال في محافظة مأرب، ومرورًا بجبهات محافظة الجوف، تلقت مليشيا الحوثي المتمردة هزيمة مذلة وخسائر بشرية كبيرة،بحسب الموقع.
واسفزت المعارك العنيفة بين القوات المسلحة المسنودين بالمقاومة الشعبية ورجال القبائل عن سقوط ما لا يقل عن 550 قتيلاً وجريحاً، من عناصر المليشيا، بينهم نحو 10 قيادات ميدانية سقطوا في المعارك خلال الفترة من 1 وحتى 7 أكتوبر الجاري.
ففي محافظة مأرب، أسفرت المعارك الدائرة وضربات مقاتلات التحالف العربي عن مقتل ما لا يقل عن 120 من عناصر المليشيا الحوثية، بينهم 10 قيادات ميدانية، علاوة على إصابة ما لا عن 150 جريحاً بنيران أبطال الجيش.
وفي العتاد والمعدات القتالية تكبدت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران تدمير ما لا يقل عن 15 طقماً قتالياً و5 عربات ودبابة وكمية كبيرة من الأسلحة المختلفة والذخائر.
وفي محافظة الجوف مُنيت فيها الأخرى مليشيا الحوثي الانقلابية هزائم قاسية وتكبدت الخسائر البشرية جراء الغارات والمعارك خلال الأسبوع الماضي وحتى اليوم، إذ سقط ما لا يقل عن 120 قتيلاً ونحو 150 جريحاً، علاوة عن القبض على العشرات من العناصر المتمردة.
وفي العتاد القتالي، تم رصد تدمير 30 آلية وطقماً حوثياً بضربات مقاتلات التحالف الجوية وقصف مدفعية أبطال قوات الجيش الوطني، وغيرها من الأسلحة المختلفة في المعركة البطولية التي يخوضها أبطال الجيش في جبهات المحافظة، والتي حققوا منة خلالها نصراً نوعياً وبتسارع كبير تساقطت فيه مواقع المليشيا واحداً بعد الآخر في مساحات ممتدة شمالي وشرق المحافظة.