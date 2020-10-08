التربية بصنعاء تحدد موعد إعلان نتائج الشهادة الأساسية

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قالت وزارة التربية والتعليم في حكومة الحوثيين بصنعاء، اليوم الخميس، أنه سيتم إعلان نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية للعام الدراسي 2019- 2020 الخميس المقبل(بعد اسبوع من الآن).
وأشاد رئيس اللجنة العليا للاختبارات الدكتور همدان الشامي في تصريح بجهود كافة اللجان العاملة فى الاختبارات وكل من أسهم في إنجاحها.
ولم تحدد الوزارة موعد اعلان نتائج الشهادة الثانوية.