شاهد.. الإمارات تحاكم جنودا في الجيش اليمني بماذا تعهد ولي عهد الكويت الجديد فى أول خطاب وماذا قال عنه سمو الأمير؟ أردوغان يتحدث عن التواجد العسكري التركي في قطر وأهميته للخليج بيان مشترك لأربع دول يتحدث عن الهجوم على مأرب وانهيار العملة وأزمة صافر على وقع معارك عنيفة وتصعيد غير مسبوق في الحديدة.. المبعوث الأممي يشعر بالقلق ويخرج ببيان! متحدث الجيش يقدم إيجازاً مفصلاً عن آخر التطورات وسير العمليات العسكرية في مأرب والجوف والساحل الغربي.. انتصارات متسارعة وانتكاسات حوثية ”الحوثي“ يطالب الرياض وواشنطن بقصف طهران ويؤكد: ”لم أزر إيران قط وأسلحتنا مهترئة“ مستجدات مثيرة في قضية تعذيب وقتل ”عبدالله الأغبري“.. مصير الضابط الذي سرب التسجيلات وحقيقة زعيم العصابة ”السباعي“ وعلاقته بالحوثيبن وعروض مالية مغرية عاجل: مصرع قيادي حوثي بارز مع عدد من مرافقيه من قلب الرياض.. وزير يطالب ”هادي“ بالاستغناء عن دور الامارات في اليمن
قالت قناة الجزيرة القطرية انها حصلت على صور لمحاكمة أقامها مايسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا لعدد من الجنود في الجيش اليمني .
وقال الجنود المعتقَلون أثناء المحاكمة إنهم تعرضوا للإخفاء والتعذيب في السجون التابعة للأمارات في بير أحمد بعدن منذ أكثر عامين ونصف.
وأضافت القناة ان عناصر الجيش اليمني نفوا التهم الموجهة لهم من قبل النيابة العامة التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا.
وكشف الجنود المعتقلون، عن وفاة عدد من زملائهم في السجون بعدن جراء التعذيب بإشراف ضباط إماراتيين.
وقالت الجزيرة نقلا عن مصادرها ان عناصر الجيش اليمني اعتقلوا عقب المواجهات مع مليشيات الانتقالي بعدن في يناير 2018.