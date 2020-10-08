شاهد.. الإمارات تحاكم جنودا في الجيش اليمني

الخميس 08 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-عدن

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قالت قناة الجزيرة القطرية انها حصلت على صور لمحاكمة أقامها مايسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا لعدد من الجنود في الجيش اليمني .

وقال الجنود المعتقَلون أثناء المحاكمة إنهم تعرضوا للإخفاء والتعذيب في السجون التابعة للأمارات في بير أحمد بعدن منذ أكثر عامين ونصف.

وأضافت القناة ان عناصر الجيش اليمني نفوا التهم الموجهة لهم من قبل النيابة العامة التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا.

وكشف الجنود المعتقلون، عن وفاة عدد من زملائهم في السجون بعدن جراء التعذيب بإشراف ضباط إماراتيين.

وقالت الجزيرة نقلا عن مصادرها ان عناصر الجيش اليمني اعتقلوا عقب المواجهات مع مليشيات الانتقالي بعدن في يناير 2018.