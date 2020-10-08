بماذا تعهد ولي عهد الكويت الجديد فى أول خطاب وماذا قال عنه سمو الأمير؟

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أدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الخميس، اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي ولياً للعهد، وذلك بعد أن نال مبايعة مجلس الأمة الكويتي بالإجماع.
وخاطب مجلس الأمة الكويتي، بعد أداء اليمين، مؤكداً "نحن على يقين أن الكويت ستواصل مسيرتها الريادية الداعية للخير والسلام"، ومشدداً على أن "الكويت باقية على التزاماتها العربية والإقليمية والدولية".
وقال ولي العهد الكويتي: أعاهد الله والأمير والكويتيين على أن أكون العضد المتين لأمير البلاد.
واضاف: أتعهد برفع شعار المشاركة الشعبية وإشاعة روح المحبة والتسامح ونبذ الفرقة.
وقد أدى الشيخ مشعل الأحمد اليمين الدستورية في وقت سابق، أمام أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ولياً للعهد.
أمير الكويت، من جهته، قال: "نثق في الشيخ مشعل لمواصلة العطاء في خدمة البلاد وتحقيق مصالحها".
بدوره قال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد: "نفتخر بإنجاز عملية الانتقال السلس للسلطة وفق الدستور".
وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد أصدر، أمس الأربعاء، أمراً أميرياً بتزكية نائب رئيس الحرس الوطني، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولياً للعهد، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".
من جهتها، باركت أسرة آل صباح تزكية أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولياً للعهد.
والشيخ مشعل الصباح هو الأخ الأصغر لأمير الكويت الراحل.