أردوغان يتحدث عن التواجد العسكري التركي في قطر وأهميته للخليج

الخميس 08 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن تركيا بوجودها العسكري لا تساهم في الحفاظ على الاستقرار والسلام في قطر فحسب، إنما في منطقة الخليج برمتها، بحسب ما نقلت عنه قناة "تي آر تي" عربي.

وأضاف أنه "يجب ألا ينزعج أحد من وجود تركيا وجنودها في الخليج باستثناء الأطراف الساعية لنشر الفوضى".

وعن سوريا، قال أردوغان إن "تركيا ليست باقية في الأراضي السورية إلى الأبد"، مضيفاً: "سننهي وجودنا فيها بمجرد إيجاد حل دائم للأزمة هناك".

وعن أزمة شرق المتوسط، قال أردوغان إن "الجهات التي رأت حزمنا شرقي المتوسط وأدركت أنها لن تستطيع دفعنا للتراجع اضطرت اليوم للإنصات لدعواتنا من أجل الحوار".