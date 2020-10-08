شاهد.. الإمارات تحاكم جنودا في الجيش اليمني بماذا تعهد ولي عهد الكويت الجديد فى أول خطاب وماذا قال عنه سمو الأمير؟ أردوغان يتحدث عن التواجد العسكري التركي في قطر وأهميته للخليج بيان مشترك لأربع دول يتحدث عن الهجوم على مأرب وانهيار العملة وأزمة صافر على وقع معارك عنيفة وتصعيد غير مسبوق في الحديدة.. المبعوث الأممي يشعر بالقلق ويخرج ببيان! متحدث الجيش يقدم إيجازاً مفصلاً عن آخر التطورات وسير العمليات العسكرية في مأرب والجوف والساحل الغربي.. انتصارات متسارعة وانتكاسات حوثية ”الحوثي“ يطالب الرياض وواشنطن بقصف طهران ويؤكد: ”لم أزر إيران قط وأسلحتنا مهترئة“ مستجدات مثيرة في قضية تعذيب وقتل ”عبدالله الأغبري“.. مصير الضابط الذي سرب التسجيلات وحقيقة زعيم العصابة ”السباعي“ وعلاقته بالحوثيبن وعروض مالية مغرية عاجل: مصرع قيادي حوثي بارز مع عدد من مرافقيه من قلب الرياض.. وزير يطالب ”هادي“ بالاستغناء عن دور الامارات في اليمن
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن تركيا بوجودها العسكري لا تساهم في الحفاظ على الاستقرار والسلام في قطر فحسب، إنما في منطقة الخليج برمتها، بحسب ما نقلت عنه قناة "تي آر تي" عربي.
وأضاف أنه "يجب ألا ينزعج أحد من وجود تركيا وجنودها في الخليج باستثناء الأطراف الساعية لنشر الفوضى".
وعن سوريا، قال أردوغان إن "تركيا ليست باقية في الأراضي السورية إلى الأبد"، مضيفاً: "سننهي وجودنا فيها بمجرد إيجاد حل دائم للأزمة هناك".
وعن أزمة شرق المتوسط، قال أردوغان إن "الجهات التي رأت حزمنا شرقي المتوسط وأدركت أنها لن تستطيع دفعنا للتراجع اضطرت اليوم للإنصات لدعواتنا من أجل الحوار".