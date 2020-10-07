متحدث الجيش يقدم إيجازاً مفصلاً عن آخر التطورات وسير العمليات العسكرية في مأرب والجوف والساحل الغربي.. انتصارات متسارعة وانتكاسات حوثية

الأربعاء 07 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أكد الناطق باسم الجيش الوطني العميد الركن عبده مجلي، الأربعاء، استمرار العملية العسكرية الهجومية الواسعة، التي تنفذها القوات المسلحة، مسنودة برجال المقاومة الشعبية، وبالضربات المركزة والموفقة من مقاتلات تحالف دعم الشرعية، في جبهات محافظتي الجوف ومأرب (شمالي شرق اليمن).



وقال العميد مجلي في إيجاز نقله موقع الجيش"سبتمبر نت"، إن "قوات الجيش والمقاومة حققت اليوم الأربعاء انتصارات كبيرة في شرق مدينة الحزم، عاصمة محافظة الجوف، على المليشيا الحوثية المتمردة، مستعيدة مساحات شاسعة من الأرض والمواقع المهمة، والعتاد العسكري الخفيف والمتوسط، وسط فرار لعناصر المليشيا ومقتل وجرح العشرات منهم".



وأوضح أن أبطال الجيش والمقاومة وبإسناد من طيران دول تحالف دعم الشرعية نفذوا هجوماً مباغتاً في جبهة المرازيق، على مواقع كانت تتمركز فيها المليشيا الانقلابية الحوثية، وذلك في (جبال دحيضة والسعراء والعروق وقرن الصيعري والهضبة).



وأضاف: "تمكنت قواتنا من السيطرة على مواقع العروق بالكامل شرق معسكر اللبنات، وصولاً إلى شرق المرازيق وسلسلة جبال السعراء، وتم استعادة عدد من العربات والأطقم القتالية وكميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة، والقبض على عدد من عناصر المليشيا المتمردة".



وأشار إلى أن قوات الجيش شنت هجوماً آخر مباغتاً في جبهة الريان تمكنت من خلاله تحقيق السيطرة الكاملة على مواقع (البلق الأعلى والأسفل وجبل جعاس ونسرين وهطان وقناو ومطاو العليا ومنطقة الرجلاء وقيسين)، وما زالت المعارك مستمرة، مضيفاً أن المليشيا في هذه الجبهة تكبدت الخسائر الكبيرة في الأرواح والعتاد.



وأكد العميد مجلي أن هذه الانتصارات تضاف إلى الانتصارات التي حققها الجيش أمس الثلاثاء، إذ تم تحرير مساحة شاسعة من الأرض في مديرية خب والشعف كبرى مديريات الجوف في المساحة، والتي تم فيها تحرير واستعادة مناطق مهمة وحاكمة، منها معسكر الخنجر الاستراتيجي بالكامل، وتحرير منطقة البرقاء وجبلي الرقيب الأسود والأبيض، إضافة إلى تأمين الطريق الصحراوي، الرابط بين منطقة اليتمة في محافظة الجوف ومحافظة مأرب.



ولفت إلى أن ذلك جاء وفق إستراتيجية الجيش، التي عملت على استنزاف المليشيا طيلة الأشهر الماضية، ليقوم بعملياته القتالية الأخيرة، القائمة على عنصري المفاجأة والمبادرة، وفتح المعارك في الجبهات المختلفة، وهو ما أفقد المليشيات الحوثية قدرتها على التحكم بالمعركة وتقدير الموقف، وجعلها ترسل عناصرها المتمردة إلى محارق الهلاك والدمار.



وقال إن "جبهات محافظة مأرب الغربية والجنوبية في تقدم مستمر".. مؤكدا أن المليشيا تجر الخيبة والخذلان ومنيت بهزائم قاسية، وخسارة كبيرة في العتاد والأرواح، في المخدرة وصرواح ورحبة ومأهلية، وجبهة مراد.



وحيا العميد مجلي المقاتلين في مختلف الجبهات، وهم يذودون عن الوطن وينتصرون له، وقال:“سيسجل التاريخ للمقاتلين في جبهات العزة والشرف، موقفهم النبيل في سجل الخالدين، والشعب اليمني كله يفرح لانتصاراتهم، لأن فيها الخلاص من المليشيا الحوثية المتمردة، والمدعومة من إيران”.

وثمن الدعم اللوجستي والإسناد الجوي الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية..مشيداً بدور الطيران المقاتل الذي ساند القوات المسلحة بضربات دقيقة ومركزة، مستهدفة تحصينات وتعزيزات المليشيا الحوثية، مكبدة إياها الخسائر في الأرواح والعتاد.



وبشأن جبهات الساحل الغربي (الحديدة)، قال العميد مجلي إن التصعيد من المليشيا الحوثية مستمر، وأنها نفذت اليوم الأربعاء أكثر من 25 هجوما على مواقع الجيش والمقاومة، إلا أن الأبطال كانوا لها بالمرصاد، لترتد عمليات المليشيات الحوثية وبالاً عليها، لتستعيض عن ذلك بقصف الأحياء المدنية والمكتظة بالسكان، مرتكبة جرائم حرب ضد المدنيين.



وأشار إلى أن المليشيا تمارس انتهاكات كبيرة في محافظة الحديدة، من خلال القصف العشوائي على المدنيين والأحياء السكنية، خصوصاً مناطق الربصة جنوب مدينة الحديدة وحيس والدريهمي والتحيتا والجبلية وشرق مدينة الحديدة أسفر عن استشهاد وجرح عدد من المواطنين بينهم نساء وأطفال، وكذلك تم قصف مجمع مستودعات إخوان ثابت ومخازن الأغذية.