عاجل: مصرع قيادي حوثي بارز مع عدد من مرافقيه

الأربعاء 07 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت قوات الجيش الوطني، الأربعاء 7 اكتوبر/تشرين الأول، مصرع قيادي حوثي "بارز" مع عدد من مرافقيه في محافظة الحديدة (غربي اليمن) وإسقاط طائرة مسيرة للجماعة في الساحل الغربي لمدينة تعز.

جاء ذلك في بيانين منفصلين صدرا عن المركز الإعلامي لـ"ألوية العمالقة" التابعة للجيش الوطني.

وذكر أحد البيانين أن "القيادي الميداني لدى جماعة الحوثيين شرف الدين أبو النور، لقي مصرعه مع 5 من مرافقيه على أيدي القوات المشتركة (حكومية) شمال غرب مدينة حيس"، بمحافظة الحديدة غربي البلاد.

وأوضح أنه "لم يمض على تعيينه سوى 3 أيام، خلفًا للقائد السابق أبو حسين الكبسي، الذي لقي مصرعه هو الآخر في وقت سابق (لم يذكره)".

وأوضح البيان أنه "قاد مجموعات مسلحة حاولت التسلل شمال قرية بني مغاري، حيث مواقع القوات المشتركة، قبل أن يتم رصدها ومحاصرتها ومن ثم إطلاق النار عليها".

والقوات المشتركة حكومية منتشرة في الساحل الغربي، وتتكون من "ألوية العمالقة" وقوات "حراس الجمهورية" وقوات "أبناء (منطقة) تهامة".

وفي السياق ذاته، أعلنت الوية العمالقة إسقاطه طائرة مسيرة لجماعة الحوثي، أطلقتها تجاه مواقع عسكرية حكومية في محافظة تعز (جنوب غرب).

وذكر بيان لـ"ألوية العمالقة" أن "القوات المشتركة أسقطت طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه مواقعها في مدينة يختل، شمالي مدينة المخا (غربي تعز)".

وأوضح أنه "جاء إطلاق الطائرة عقب فشل مسلحي الجماعة، باختراق الخطوط الأمامية للقوات المشتركة بالحديدة، وعقب تكبدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح هناك".

وفي الحديدة، قصفت جماعة الحوثي مركزا صحيا، بحسب ما ذكر المركز الإعلامي لـ"ألوية العمالقة" نقلا عن مصدر عامل في المركز (لم يسمه).

وأضاف أن مليشيات الحوثي قصفت المركز الصحي في حي المنظر بمديرية الحوك بقذيفتي "هاون"، وألحقت خسائر مادية كبيرة (لم يحددها) في المبنى الذي أعيد ترميمه مؤخرا، دون حدوث عن إصابات.

وأشار البيان إلى إن "عملية الاستهداف جاءت بعد ساعات قليلة من قصف مليشيات الحوثي لمجمع إخوان ثابت (أكبر مركز تجاري وصناعي) في مدينة الحديدة، ودمرته".