مليشيات الإمارات في عدن تفرج عن فريق الهلال الأحمر التركي

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أفرجت مليشيات الانتقالي المدعوم إماراتيا، الأربعاء، عن فريق الهلال الأحمر التركي بعد ساعات من اختطافهم في عدن جنوبي اليمن.
وكان أخر نشاط خدمي قام به الهلال الأحمر هو تزويد مطار عدن كاميرات حرارية مزوّدة بحواسيب في إطار مكافحة فيروس كورونا.
وقال الهلال الأحمر التركي عبر حسابه بتويتر، إنه تم الإفراج عن فريقه في اليمن بعد انتظارهم قليلاً، بسبب إجراءات الوثائق اللازمة.
وأشار إلى أنهم عادوا على رأس عملهم من أجل دعم الشعب اليمني.
وكانت مليشيات الحزام الأمني اختطفت مساء الثلاثاء، في إحدى النقاط الأمنية بعدن، مدير هيئة الهلال الأحمر التركي، والمسؤول المالي للهيئة، بالإضافة إلى مترجمة يمنية وأخرى منسقة، وتم اقتيادهم إلى مقر التحالف في مدينة البريقة.
ويعمل الهلال التركي في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات أخرى في تقديم مساعدات اغاثية وإنسانية بالتنسيق مع الحكومة الشرعية.