5 طرق للتغلب على نوبات الهلع والقلق

الأربعاء 07 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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الهلع عبارة عن نوبة مفاجئة من الخوف الشديد والقلق والتوتر، وغالبا ما يشعر الشخص المصاب بمثل هذه النوبات بالألم وعلامات شديدة أخرى مثل صعوبة في التنفس والتعرق والارتعاش وسرعة ضربات القلب.

وتختلف الأعراض من ضيق في التنفس إلى ألم، وفيما يلي بعض علامات الإصابة بنوبة هلع مثل: التعرق والارتجاف وألم بالصدر والخوف وصعوبة في التنفس، الغثيان، الدوار وصداع الرأس.

وتظهر هذه النوبات لدى البالغين أكثر من الأطفال وكبار السن، وفي هذا المقال نقدم لك 5 طرق للتعامل مع نوبات الهلع:

التنفس العميق

ضيق التنفس هو علامة شائعة على القلق، مما يؤدي إلى نوبة هلع، وأثناء التعرض لنوبة الهلع، يعد التنفس العميق أمرا مهما للغاية للحفاظ على سيطرة عقلك وجسمك، لذا، يجب التركيز على الشهيق والزفير.

اغمض عينيك واسترخ

يمكن أن يساعد إغلاق عينيك أيضا في التعامل مع نوبات الهلع، ويمكن أن يساعدك الجلوس في مكان هادئ ووضع مريح والاسترخاء والتأمل على الشعور بالتحسن أثناء التعرض لنوبة.

ممارسة اليوغا

منذ فترة طويلة، أثبتت ممارسة اليوغا أنه أمر إيجابي يجعلك تشعر بالاسترخاء والتخلص من التوتر، والتمارين الخفيفة مفيدة لصحتك، ويمكن أن تساعد في التعامل مع نوبات الهلع أيضا.

تخيل أنك تعيش في مكان سعيد

عليك أن تتخيل أنك تعيش في أكثر مكان تشعر فيه بالراحة والسعادة، سوف يساعدك هذا في تهدئة عقلك وجسمك.

الاعتماد على تقنيات استرخاء العضلات

يمكن أن يساعد الانخراط في تقنيات استرخاء العضلات في التعامل مع الأعراض الجسدية لنوبة الهلع، وتتضمن هذه الأساليب إرخاء عضلة واحدة في كل مرة مثل تحريك أصابعك / أصابع قدميك ببطء.