مستشار في الرئاسة يبشر بتحول استراتيجي ويتحدث عن صمود مأرب وزحف الجوف

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بشر المستشار في الرئاسة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، بتحولات استراتيجية في المعارك التي يخوضها الجيش الوطني ضد الحوثيين.
وقال بن دغر في تغريدة بصفحته الرسمية على موقع تويتر، إن صمود مأرب، وزحف الجوف، يحدد مستقبل الصراع مع الحوثي.
وأضاف أن الشموخ الذي أبدته القيادة والصبر الذي أظهرته القواعد، حول مسار المعركة من الدفاع إلى الهجوم.
وأشار إلى الجهد المشترك بين الجيش الوطني وقيادة التحالف، ونتائجه التي أرغمت العدو على ترك مواقعه.
واختتم بالقول: انتظروا تحولاً استراتيجياً في إدارة المعركة.
وخلال الساعات الماضية حققت قوات الشرعية انتصارات كبيرة ومستمرة في جبهات الجوف ومأرب وحررت مناطق واسعة ومواقع عسكرية استراتيجية.