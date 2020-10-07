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الدولار يعاود الصعود.. أسعار الصرف في عدن وصنعاء الآن

الأربعاء 07 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء الاربعاء:

*في صنعاء

 شراء الدولار 612

بيع الدولار 613

شراء السعودي 161.10

بيع السعودي 161.30

*في عدن

 شراء الدولار 814

بيع الدولار 820

شراء السعودي 214

بيع السعودي 215

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