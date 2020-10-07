الدولار يعاود الصعود.. أسعار الصرف في عدن وصنعاء الآن

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء الاربعاء:
*في صنعاء
شراء الدولار 612
بيع الدولار 613
شراء السعودي 161.10
بيع السعودي 161.30
*في عدن
شراء الدولار 814
بيع الدولار 820
شراء السعودي 214
بيع السعودي 215