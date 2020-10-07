تعرف على الأهمية العسكرية لسيطرة الشرعية على معسكر الخنجر الاستراتيجي

الأربعاء 07 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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يعد معسكر الخنجر بمحافظة الجوف الذي اعلن الجيش الوطني احكام السيطرة الكاملة عليه امس الثلاثاء وعلى الجبال والمواقع المحيطة به ،من أكبر المعسكرات واهمها في الجوف.

وتكمن أهمية استعادة معسكر الخنجر وفقا للناطق الرسمي باسم الجيش العميد عبده مجلي، في كونه يتحكم بعدة طرق رئيسة في مديرية (خب والشعف) التي تشكل حوالي ثلثي مساحة محافظة الجوف.

وقال مجلي معلقا على استعادة الخنجر أن الجيش بسيطرته على المعسكر سيتمكن من قطع طرق الإمداد عن المليشيا الحوثية.

وأشار العميد مجلي الى إن المعسكر يتميز بالتحصينات الطبيعية المحيطة به من الجبال والتلال والتباب وكذلك التحصينات الصناعية والسواتر المتنوعة.

وأكد ناطق الجيش ان ذلك سيمكن القوات المسلحة والمقاومة من التحام الجبهات والسيطرة على المناطق الشاسعة من الأرض، وتحقيق السيطرة النارية على المواقع التي يتمركز فيها عناصر المليشيا.

واوضح العميد مجلي ان الانتصارات الاخيرة في الجوف ومنها استعادة معسكر الخنجر ،تجعل الجيش هو من يملك زمام المبادرة ويدير المعركة في الوقت والمكان الذي يريد.

كما أكد أن التقدم مستمر ومتسارع نحو مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف.