أردوغان في قطر اليوم والدوحة تكشف هدف الزيارة

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أعلنت قطر، الثلاثاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيصل الدوحة، اليوم الأربعاء،في زيارة عمل.
وقال الديوان الأميري القطري في بيان: "إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يستقبل رجب طيب أردوغان الأربعاء في الدوحة، لبحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها".
يذكر أن العلاقات القطرية التركية تطورت على مدى السنوات الماضية بشكل كبير، وتوسعت اقتصاديا وعسكريا أيضا.
واستثمرت قطر المليارات في قطاعي السياحة والمصارف التركية والصناعات التحويلية.
يشار إلى أن هناك "اتفاقية بين حكومة جمهورية تركيا وحكومة دولة قطر بشأن التعاون في التدريب العسكري، والمجال الدفاعي، ونشر القوات المسلحة التركية في الأراضي القطرية".
وتم التوقيع على الاتفاقية في 19 ديسمبر 2014 خلال زيارة قام بها أمير قطر إلى تركيا، وهو الذي اقترح الاتفاقية لأول مرة عندما كان الرئيس أردوغان في قطر في الفترة من 14 إلى 15 سبتمبر 2014.
وقد قُدمت إلى البرلمان التركي للموافقة عليها في 10 فبراير 2015، وأحيلت إلى لجنة الشؤون الخارجية في 20 فبراير 2015.