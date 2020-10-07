مستجدات عاجلة من الجوف.. قوات الشرعية تقترب من «الحزم» وتتقدم باتجاه معسكر «اللبنات» وتحرر 4 مناطق استراتيجية جديدة

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تواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية باسناد مباشر من طيران التحالف العربي ،التقدم باتجاه الحزم عاصمة محافظة الجوف(شمال شرق اليمن).
وقال مصدر عسكري لمأرب برس ان القوات الحكومية اقتربت اليوم الاربعاء من منطقة المرازيق (شرقا) وهي أولى المناطق السكنية باتجاه مدينة الحزم مركز محافظة الجوف.
وطبقا للمصدر فان هذا التقدم يأتي بعد تحرير عدة مناطق ومواقع اهمها (مطاو ، وقناو ، والسعراء ،وابليق) شرق الحزم.
وبتحرير تلك المناطق تواصل القوات الحكومية التقدم باتجاه معسكر اللبنات الاستراتيجي وبئر المرازيق.
وتوقع المصدر التحام قوات الجيش والمقاومة في جبهة الريان مع قوات المحور الشمالي في جبهة الخنجر
وكانت قوات الشرعية اعلنت امس تحرير معسكر الخنجر الاستراتيجي واحكام السيطرة الكاملة عليه وتحرير مساحات واسعة تقدر بنحو 30 كيلو ودحر مليشيات الحوثي منها.
الى ذلك شنت مقاتلات التحالف غارات استهدفت عربات عسكرية محملة بعناصر مليشيات الحوثي في جبل السعراء شرق الحزم.
فيما تمكنت قوات الجيش مسنودا بالمقاومة من أسر نحو 25 من عناصر مليشيات الحوثي في ذات المنطقة.