وصول أول شحنة لقاحات أممية ضد الوباء المنتشر بعد حوالي 15 عاماً من إختفائه في صنعاء

الأربعاء 07 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة"يونيسف"، مساء الثلاثاء، وصول شحنة لقاحات ضد شلل الأطفال إلى العاصمة اليمنية صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين منذ أكثر من ست سنوات.

وقال مكتب يونسيف في اليمن في تغريدة على تويتر "‏هبطت شحنة لقاحات جديدة عبر مطار ‎صنعاء الدولي تتضمن الدفعة الأولى من لقاحات ‎شلل الأطفال الفموي".

وتابع "وذلك لمواجهة ‎المرض في محافظات ‎عمران، ‎صعدة، ‎الجوف، و ‎حجة والتي سوف تستخدم خلال أنشطة التحصين القادمة"، دون التطرق لتفاصيل أخرى.

وقبل حوالي شهر أعلنت الأمم المتحدة للمرة الأولى عودة انتشار شلل الأطفال في مناطق يمنية خاضعة للحوثيين بعد حوالي 15 عاما من رصد آخر حالة للمرض في البلاد.

واتهمت الحكومة اليمنية مليشيات الحوثيين بالتسبب في انتشار المرض لمنع التطعيم ضد شلل الأطفال، فيما لم يصدر تعليق من قبل الجماعة.