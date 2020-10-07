الحكومة اليمنية: تطالب بسرعة تطبيع الأوضاع إنهاء تمرد الانتقالي في جزيرة سقطرى

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طالبت الحكومة اليمنية، في وقت متأخر مساء الثلاثاء، بسرعة إنهاء تمرد مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا بمحافظة أرخبيل سقطرى جنوب شرقي البلاد.
جاء ذلك خلال اتصال مرئي بين وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط جيمس كلفرلي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ”سبأ“.
وأشار الحضرمي، وفق الوكالة إلى الأهمية التي تحظى بها محافظة أرخبيل سقطرى لدى جميع اليمنيين.
وطالب ”بسرعة تطبيع الأوضاع في الجزيرة المسالمة وإنهاء التمرد المسلح(للانتقالي) وتمكين مؤسسات الدولة من العمل والاستمرار في تقديم خدماتها للمواطنين“.
وفي 19 يونيو/حزيران الماضي، سيطر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا على محافظة سقطرى، بدعم اماراتي، وتواطؤ سعودي، وفق محافظها رمزي محروس.
ومنتصف سبتمبر/أيلول الماضي اتهم وزير الثروة السمكية اليمني فهد كفاين الإمارات، بإدخال أجانب من جنسيات متعددة، ومعدات اتصالات متقدمة إلى محافظة أرخبيل سقطرى.
وسقطرى، كبرى جزر أرخبيل يحمل الاسم ذاته، مكون من 6 جزر، ويحتل موقعا استراتيجيا في المحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الإفريقي، قرب خليج عدن.