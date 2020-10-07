تفاصيل ...هروب جماعي ورعب في صفوف المليشيات الحوثية من الجوف والجيش الوطني يزف بشائر النصر من معسكر الخنجر

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أعلن الناطق باسم الجيش الوطني ، العميد الركن عبده مجلي، اليوم ، سيطرة القوات على مساحة 35 كيلومترا في محافظة الجوف، إضافة إلى معسكر استراتيجي في المحافظة الحدودية مع السعودية، عقب معارك مع المليشيات (الحوثية.
ووفقا لموقع وزارة الدفاع اليمنية "26 سبتمبر"، قال العميد مجلي، إن "المعركة ما زالت مستمرة وسط انهيار في صفوف الحوثيين، بعد أن حرر الجيش ما يزيد عن 35 كيلومترا، إضافة إلى معسكر الخنجر في مديرية خب والشعف الذي يعد أكبر المعسكرات في الجوف".
وأضاف: "استطاع الجيش أن يستعيد منطقة البرقاء وجبل الرقيب الأبيض بعد عمليات هجومية ضد الحوثيين استمرت عدة ساعات، تكبدوا خلالها خسائر بشرية وفي المعدات والأسلحة".
وأشار إلى "أن أهمية استعادة معسكر الخنجر، تكمن في تحكمه بعدة طرق رئيسة في مديرية خبْ والشّعْف، التي تشكل حوالي ثلثي مساحة محافظة الجَوف، إضافة إلى أن الجيش سيتمكن من قطع طرق الإمداد عن الحوثيين".
وذكر، أن "معسكر الخنجر يتميز بالتحصينات الطبيعية المحيطة به من الجبال والتلال والتباب والسواتر المتنوعة، ما سيمكن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية من التحام الجبهات والسيطرة على المناطق الشاسعة من الأرض، وتحقيق السيطرة النارية على المواقع التي تتمركز فيها عناصر الحوثيين".
وقال المتحدث العسكري، إن "الجيش أثبت في المعارك الأخيرة أنه من يملك زمام المبادرة، والمفاجأة ويدير مفاتيح المعركة، ويفتحها في الوقت والمكان الذي يريده".
وأكد "التقدم المتسارع للجيش نحو مدينة الحزم (مركز محافظة الجَوف)"، متهما مليشيات الحوثيين بـ "نهب المؤسسات الحكومية والمستشفيات فيها وممتلكات المواطنين، وتهريبها إلى محافظة صعدة والعاصمة صنعاء".