مكتب التحسين بمحافظة مأرب يشيد بدعم سلطان العرادة و يجري زيارات تفقدية لاهم المشاريع اليمن تنقل ملف التمرد الذي تقوده الإمارات في سقطرى إلى بريطانيا..ومطالب بتدخل عاجل تفاصيل مكالمة مرئية بين وزير الخارجية ومسئولة أممية. ماهي مطالب اليمن بعد انتصارات الجيش الوطني في محافظة الجوف نائب الرئيس يوجه رسائل خاصة للسعودية وزير خارجية أبوظبي في مهمة عبرية في ألمانيا.. عبدالله بن زايد يوثق بخط يده أخطر تصريح عربي حول محارق اليهود ثقب أسود يتسبب في منح ثلاثة من أشهر علماء الفيزياء جائزة نوبل الشيخ يوسف القرضاوي يعود للواحهه ومبادرة دولية تباركها الدوحة وواشنطن يطلع علي فصولها قناة الجزيرة تعري الإمارات من المسافة صفر ويكشف تجسس أبوظبي على دول خليجية وعربية قطر تفاجئ كل دول الخليج وتعلن عن منحها حق الإقامة لكل الأجانب .. وتكشف عن الشروط المطلوبة قرار مفاجئ في السعودية يهدد بطرد آلاف الوافدين
قام رئيس المكتب الفني بمحافظة مأرب الدكتور علي الجبل ومعه المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين الاستاذ محمد عطيه بزيارة ميدانية تفقدا خلالها عددا من مشاريع التحسين وأعمال الرصف والتشجير في مداخل وشوارع عاصمة المحافظة.
وشملت الجولة الميدانية مشروع حديقة مجمع النصر لرعاية الجرحى والاطلاع على الاعمال الأخيرة للمشروع بالإظافة الى زيارة مجسم ونافورة صرواح والسياج النباتي وشارع الأربعين..
مشيرا الى انه يجري وضع الترتيبات والتجهيزات النهائية لافتتاحها بمناسبة احتفالات الوطن بإعياده المجيدة سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر. كما اطلع الجبل وعطية على أعمال التحسين الجاري تنفيذها في المدخل الجنوبي لعاصمة المحافظة والتي تمثلت في رصف (14,018) مترا مربع من بلاط الانتر لوك وغرس مايقارب (7215) شجرة تنوعت بين النخيل والزهور وأشجار الزينة.
من جانبه أشاد المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين محمد عطية بالدعم الكبير والسخي الذي يقدمه محافظ المحافظة اللواء سلطان بن علي العرادة لمشاريع الصندوق وأعمال التحسين والتنمية،
مثمنا دور المكتب الفني في المحافظة في دعم ومساندة كافة أنشطة وخطط الصندوق. رافقهم خلال الزيارة نائب مدير عام التحسين محمد السعيدي ومدير الإدارة الفنية المهندس سالم الكثيري.