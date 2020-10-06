مكتب التحسين بمحافظة مأرب يشيد بدعم سلطان العرادة و يجري زيارات تفقدية لاهم المشاريع

الثلاثاء 06 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 09 مساءً / مارب برس - مارب

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قام رئيس المكتب الفني بمحافظة مأرب الدكتور علي الجبل ومعه المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين الاستاذ محمد عطيه بزيارة ميدانية تفقدا خلالها عددا من مشاريع التحسين وأعمال الرصف والتشجير في مداخل وشوارع عاصمة المحافظة.

وشملت الجولة الميدانية مشروع حديقة مجمع النصر لرعاية الجرحى والاطلاع على الاعمال الأخيرة للمشروع بالإظافة الى زيارة مجسم ونافورة صرواح والسياج النباتي وشارع الأربعين..

مشيرا الى انه يجري وضع الترتيبات والتجهيزات النهائية لافتتاحها بمناسبة احتفالات الوطن بإعياده المجيدة سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر. كما اطلع الجبل وعطية على أعمال التحسين الجاري تنفيذها في المدخل الجنوبي لعاصمة المحافظة والتي تمثلت في رصف (14,018) مترا مربع من بلاط الانتر لوك وغرس مايقارب (7215) شجرة تنوعت بين النخيل والزهور وأشجار الزينة.

من جانبه أشاد المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين محمد عطية بالدعم الكبير والسخي الذي يقدمه محافظ المحافظة اللواء سلطان بن علي العرادة لمشاريع الصندوق وأعمال التحسين والتنمية،

مثمنا دور المكتب الفني في المحافظة في دعم ومساندة كافة أنشطة وخطط الصندوق. رافقهم خلال الزيارة نائب مدير عام التحسين محمد السعيدي ومدير الإدارة الفنية المهندس سالم الكثيري.