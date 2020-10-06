تفاصيل مكالمة مرئية بين وزير الخارجية ومسئولة أممية. ماهي مطالب اليمن

الثلاثاء 06 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 08 مساءً / مارب برس - مارب

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ناقش وزير الخارجية محمد الحضرمي، عبر الاتصال المرئي مساء اليوم الثلاثاء، مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، الممثل الخاص المعني بالأطفال والنزاع المسلح، فرجينيا جامبا، سبل حماية الأطفال في اليمن وتحييدهم من الصراع وتجنيبهم أثار وتبعات الحرب.

وتطرق الحضرمي إلى جهود الحكومة لحماية الأطفال ومنع تجنيدهم، وأكد على الحرص على تعزيز التعاون مع مكتب ممثلة الأمين العام للأطفال والنزاع المسلح، بهدف رفع المعاناة على الأطفال وحمايتهم من الانتهاكات التي تؤثر على حياتهم ومستقبلهم.. مشددا على أهمية استكمال خارطة الطريق لمنع تجنيد الأطفال بالتعاون مع الفريق القطري لحماية الطفولة.

وشدد على معاقبة قيادات ميليشيا الحوثي المسؤولة عن التجنيد والحشد الممنهج لألاف الأطفال وسرقة طفولتهم ومستقبلهم وتحويلهم إلى وقود لحربها العبثية ضد اليمنيين، وضرورة الزام تلك المليشيات باحترام قواعد القانون الدولي وإنها ممارساتها غير الأخلاقية بحق جيل كامل من الأطفال.

من جانبها أشادت السيدة جامبا بالخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية وصون حقوق الأطفال ومنع تجنيدهم في صفوف القوات المسلحة والأمن، ونوهت بمستوى التعاون القائم بين الحكومة ومكتبها في نيويورك والفريق القُطري لمنظمة اليونيسيف في اليمن،

معربة عن تطلعها لمزيد من العمل المشترك مع الجهات المعنية في بلادنا خلال المرحلة القادمة لاستكمال تنفيذ خطة العمل الموقعة بين الجانبين وضمان البيئة الآمنة للطفولة في اليمن.