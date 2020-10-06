بعد انتصارات الجيش الوطني في محافظة الجوف نائب الرئيس يوجه رسائل خاصة للسعودية

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أشاد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح بالانتصارات العظيمة التي يسطرها أبطال الجيش البواسل مسنودين برجال المقاومة الشعبية ودعم الأشقاء في التحالف بمختلف جبهات القتال بمحافظة الجوف.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بقائد المحور الشمالي قائد اللواء الأول حرس حدود العميد هيكل محمد حنتف، للإطلاع على الانتصارات التي يحققها الأبطال الميامين في ميادين العزة والشرف ودحر ميليشيا الكهنوت الحوثية المدعومة من إيران.
وعبر نائب رئيس الجمهورية خلال الإتصال عن تقديره لدعم الأشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودورهم الكبير في مساندة الشرعية وجهود إسناد المعركة العروبية المصيرية التي يخوضها الشعب اليمني وقيادته وأشقائه ضد مشروع إيران التخريبي وأدواته الخبيثة المتمثلة بجماعة الحوثي الانقلابية.
وقدم قائد المحور قائد اللواء الأول حرس حدود موجزاً عن العملية العسكرية التي نفذها أبطال الجيش والمقاومة وبدعم الأشقاء في التحالف وتكللت بالنجاح وإحراز انتصارات ميدانية كبيرة، مؤكداً على العزيمة القتالية التي يتحلى بها المقاتلين الأبطال ومعنوياتهم العالية في الدفاع عن الجمهورية والثورة وتحرير كل أراضي اليمن من قبضة الكهنوت الحوثي.