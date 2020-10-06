ثقب أسود يتسبب في منح ثلاثة من أشهر علماء الفيزياء جائزة نوبل

الثلاثاء 06 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات

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فاز ثلاثة علماء بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2020 عن عملهم حول تكوين الثقب الأسود واكتشاف ثقب أسود فائق الكتلة في مركز مجرتنا.

وحصل العالم البريطاني روجر بنروز والألماني رينهارد جينزل والأمريكية أندريا غيز على جائزة نوبل في الفيزياء رقم 114.

وأعلن عن الجائزة يوم الثلاثاء 6 أكتوبر، من قبل الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، والتي تبلغ قيمتها 10 ملايين كرونة سويدية (870 ألف جنيه إسترليني)، والتي سيتم تقاسمها بين الفائزين، حيث يذهب نصفها إلى بنروز والنصف الآخر يتقاسمه كل من جينزل وغيز. فاز بنروز، عالم الفيزياء الرياضية البريطاني المقيم في جامعة أكسفورد، بنصيبه من الجائزة لاستخدامه أدوات رياضية بارعة لإثبات أن تكون الثقوب السوداء تنبأت به نظرية النسبية العامة لأينشتاين. كما حصل كل من جينزل وغيز على الجائزة، لاكتشافهما وجود ثقب أسود فائق الكتلة في وسط مجرة ​​درب التبانة.

وقال أولف دانيلسون، أستاذ الفيزياء النظرية في جامعة أوبسالا في السويد: "الفائزون هذا العام كشفوا أسرارا في أحلك ركن في عالمنا. لكن هذه ليست مجرد مغامرة قديمة وصلت إلى نهايتها المظفرة، إنها بداية جديدة. مع اقترابنا أكثر من آفاق الثقوب السوداء، قد يكون للطبيعة مفاجآت جديدة".