الشيخ يوسف القرضاوي يعود للواحهه ومبادرة دولية تباركها الدوحة وواشنطن يطلع علي فصولها

الثلاثاء 06 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات

عدد القراءات 498

استقبل الشيخ يوسف القرضاوي، الاثنين، وفدا من حركة طالبان المشارك في جولة المفاوضات الأفغانية في الدوحة.

وقال المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة، محمد نعيم، أن وفدا من طالبان بقيادة مولوي عبد الحكيم صاح زار القرضاوي.

ولفت إلى أن الوفد وضع الشيخ القرضاوي في صورة مسار المفاوضات الجارية بين كابول والحركة في سبيل التوصل لاتفاق سلام نهائي.

وجرى خلال اللقاء استعراض مسار الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة، والجهود الدبلوماسية المبذولة لإنهاء عقود من الصراع. وتأتي الزيارة في الوقت الذي بحث فيه رئيس الوزراء القطري خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، الإثنين، مع الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع في أفغانستان، في ظل محادثات السلام بالدوحة.

وفي وقت سابق الاثنين، وصل غني إلى الدوحة، في إطار زيارة رسمية (لم تعلن مدتها)، ومن المقرر أن يلتقي، الثلاثاء، أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لبحث العلاقات الثنائية وتطويرها. وتستضيف الدوحة مفاوضات سلام تاريخية، بين الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان"، بدعم من الولايات المتحدة، عقدت في 12 أيلول/ سبتمبر الماضي