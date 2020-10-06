بعد انتصارات الجيش الوطني في محافظة الجوف نائب الرئيس يوجه رسائل خاصة للسعودية وزير خارجية أبوظبي في مهمة عبرية في ألمانيا.. عبدالله بن زايد يوثق بخط يده أخطر تصريح عربي حول محارق اليهود ثقب أسود يتسبب في منح ثلاثة من أشهر علماء الفيزياء جائزة نوبل الشيخ يوسف القرضاوي يعود للواحهه ومبادرة دولية تباركها الدوحة وواشنطن يطلع علي فصولها قناة الجزيرة تعري الإمارات من المسافة صفر ويكشف تجسس أبوظبي على دول خليجية وعربية قطر تفاجئ كل دول الخليج وتعلن عن منحها حق الإقامة لكل الأجانب .. وتكشف عن الشروط المطلوبة قرار مفاجئ في السعودية يهدد بطرد آلاف الوافدين نجم برشلونة الجديد ديست: التقيت بميسي ولم أفهم منه شيء داوود أوغلو يكشف معلومات في غاية السرية عن الجيش التركي الجيش يعلن السيطرة الكاملة على معسكر الخنجر الإستراتيجي ومواقع اخرى مهمة
استقبل الشيخ يوسف القرضاوي، الاثنين، وفدا من حركة طالبان المشارك في جولة المفاوضات الأفغانية في الدوحة.
وقال المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة، محمد نعيم، أن وفدا من طالبان بقيادة مولوي عبد الحكيم صاح زار القرضاوي.
ولفت إلى أن الوفد وضع الشيخ القرضاوي في صورة مسار المفاوضات الجارية بين كابول والحركة في سبيل التوصل لاتفاق سلام نهائي.
وجرى خلال اللقاء استعراض مسار الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة، والجهود الدبلوماسية المبذولة لإنهاء عقود من الصراع. وتأتي الزيارة في الوقت الذي بحث فيه رئيس الوزراء القطري خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، الإثنين، مع الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع في أفغانستان، في ظل محادثات السلام بالدوحة.
وفي وقت سابق الاثنين، وصل غني إلى الدوحة، في إطار زيارة رسمية (لم تعلن مدتها)، ومن المقرر أن يلتقي، الثلاثاء، أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لبحث العلاقات الثنائية وتطويرها. وتستضيف الدوحة مفاوضات سلام تاريخية، بين الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان"، بدعم من الولايات المتحدة، عقدت في 12 أيلول/ سبتمبر الماضي