قناة الجزيرة تعري الإمارات من المسافة صفر ويكشف تجسس أبوظبي على دول خليجية وعربية

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كشف برنامج "المسافة صفر" المذاع على قناة "الجزيرة" القطرية، معلومات عن تجسس الإمارات على سلطنة عمان وقطر والكويت باستخدام برامج إسرائيلية؛ فضلًا عن استهداف الدوحة.
وعرض البرنامج صورًا من المشروع الرقمي الإماراتي "عرب إنتلجنس" الذي تتجسس من خلاله على سلطنة عمان والكويت وقطر وتركيا والجزائر والأردن، واستخدامه في ترويج معلومات مضللة.
وأشار "المسافة صفر" إلى أن الإمارات هي من روجت مزاعم انقلاب الوكرة في قطر، وذلك بمشاركة آلاف الحسابات الوهمية التي تدار من الرياض وأبو ظبي وتعمل الإمارات على جمع المعلومات من العواصم المذكورة في سلطنة عمان وقطر والكويت، بهدف تحقيق أهدافها الإقليمية، واستخدامها في أوراق الضغط على حكومات تلك الدول.
وقدم خبراء خلال البرنامج شهادات مبنية على متابعة خوارزميات في موقع "تويتر"، وكيفية نشر الشائعة عن طريق الإمارات والسعودية لاستهداف الدولة المقصودة على ورأسها قطر.
جدير بالذكر أن سلطنة عمان أوقفت عام 2011 خلية تجسس إماراتية، فيما تدخل حينها أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر لدى سلطان عمان الراحل، قابوس بن سعيد، لوقف تدهور الأمور