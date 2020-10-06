قطر تفاجئ كل دول الخليج وتعلن عن منحها حق الإقامة لكل الأجانب .. وتكشف عن الشروط المطلوبة قرار مفاجئ في السعودية يهدد بطرد آلاف الوافدين نجم برشلونة الجديد ديست: التقيت بميسي ولم أفهم منه شيء داوود أوغلو يكشف معلومات في غاية السرية عن الجيش التركي عاجل: الجيش يعلن السيطرة الكاملة على معسكر الخنجر الإستراتيجي ومواقع اخرى مهمة أزمة مفتعلة تطحن المواطن وتنعش سوق اللصوص.. سعر (دبة البترول) يصل مبلغ خيالي احباط هجوم للحوثيين على نجران أقوى رد من أردوغان على تصريحات ماكرون عن الإسلام.. «قلة أدب ولا يعرف حدوده» هل تحمينا نزلات البرد من كورونا؟ تحذير من نتائج كارثية مع اعلان الحوثيين بدء العام الدراسي
أعلنت حكومة قطر، اليوم الثلاثاء، أنها ستمنح الإقامة لأي أجنبي يرغب في الاستقرار بالدولة، وذلك وفق شروط محددة، أهمها التملك في البلاد.
وأكدت حكومة قطر في بيان لها، أن التملك يكون أن يكون عقارات لا تقل قيمتها عن 200 ألف دولار وكذلك لأسره، فيما يشمل القرار الأشخاص والشركات.
وأشار البيان إلى أن عدد المناطق التي يسمح للأجانب استغلال العقارات فيها بالدولة ارتفعت إلى 16 منطقة، بينما يحق للأجانب تملك العقارات في 9 مناطق.
وأضافت: كما يمكن للشركات الأجنبية تملك عقارات في تسع مناطق بزيادة كبيرة عما سبق، حيث كانت الملكية العقارية تقتصر على مشروع جزيرة اللؤلؤة في الدوحة.
وختمت حكومة قطر، بأن هذه القرارات تسهم في تطوير السوق العقاري في قطر، والإسراع بخطى التنمية الاقتصادية وتحفيز القطاع العقاري.