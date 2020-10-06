قطر تفاجئ كل دول الخليج وتعلن عن منحها حق الإقامة لكل الأجانب .. وتكشف عن الشروط المطلوبة

الثلاثاء 06 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات

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أعلنت حكومة قطر، اليوم الثلاثاء، أنها ستمنح الإقامة لأي أجنبي يرغب في الاستقرار بالدولة، وذلك وفق شروط محددة، أهمها التملك في البلاد.

وأكدت حكومة قطر في بيان لها، أن التملك يكون أن يكون عقارات لا تقل قيمتها عن 200 ألف دولار وكذلك لأسره، فيما يشمل القرار الأشخاص والشركات.

وأشار البيان إلى أن عدد المناطق التي يسمح للأجانب استغلال العقارات فيها بالدولة ارتفعت إلى 16 منطقة، بينما يحق للأجانب تملك العقارات في 9 مناطق.

وأضافت: كما يمكن للشركات الأجنبية تملك عقارات في تسع مناطق بزيادة كبيرة عما سبق، حيث كانت الملكية العقارية تقتصر على مشروع جزيرة اللؤلؤة في الدوحة.

وختمت حكومة قطر، بأن هذه القرارات تسهم في تطوير السوق العقاري في قطر، والإسراع بخطى التنمية الاقتصادية وتحفيز القطاع العقاري.