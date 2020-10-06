نجم برشلونة الجديد ديست: التقيت بميسي ولم أفهم منه شيء

الثلاثاء 06 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 06 مساءً / مارب برس - وكالات

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تحدث الظهير الأيمن الأمريكي، سيرجينيو ديست، المنضم حديثا إلى برشلونة قادما من أياكس أمستردام الهولندي، عن أول لقاء له مع قائد الفريق الكتالوني، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال ديست، صاحب الـ19 عاما، في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "لقد رأيت جميع زملائي الجدد في برشلونة، بمن فيهم ميسي. الأرجنتيني لا يتحدث الإنجليزية، ولكن لقاءه كان مميزا.

. بصراحة، ليست لدي أي فكرة عما قاله لي، لكن ابتسمنا لبعضنا البعض. كل شيء سيكون على ما يرام".

وتعاقد برشلونة مع ديست، لمدة خمسة أعوام في صفقة بلغت قيمتها 21 مليون يورو. وسيخلف الدولي الأمريكي في مركز الظهير الأيمن، البرتغالي نيلسون سيميدو، الذي انتقل إلى ولفرهامبتون الإنجليزي.